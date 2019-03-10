2019-03-10T08:25:54+03:00
Спорт

Работников учреждений культуры Тюменского района приучают к зарядке

Они проходят два раза в неделю
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Работников учреждений культуры Тюменского района приучают к зарядкеРаботников учреждений культуры Тюменского района приучают к зарядкеФото: pixabay.com
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В конце февраля в Доме культуре п. Винзили Тюменского района для работников учреждений культуры введена производственная зарядка. Отныне подуставшие работники во время рабочего процесса, для снятия мышечных зажимов и напряжения, 30 минут выполняют мини-комплекс физических упражнений.

Первую для работников производственную гимнастику с элементами пилатеса провела хореограф Винзилинского дома культуры Любовь Митрофанова. Работники других подразделений в тот же день присоединились к винзилинцам по видеосвязи. Занятие по степ-аэробике позже провела хореограф Татьяна Буксбаум.

Теперь занятия будут проходить по вторникам и пятницам, а проводить их будут хореографы местного дома культуры.

В Центре культуры и досуга «Калинка» тоже идет получасовая производственная гимнастика для сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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