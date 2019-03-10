2019-03-10T04:59:52+03:00
Общество

Погода в Тюмени 10 марта: облачно и небольшой снег

Днём до +2 тепла
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 10 марта: облачно и небольшой снегПогода в Тюмени 10 марта: облачно и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 10 марта, ожидается облачность, небольшой снег. Температура воздуха ночью 0…-3 C, днём -1…+2 C. Влажность воздуха 84%, давление 752 мм рт.ст. Ветер юго-западный 4,5-6,1 м/с.

По народному календарю 10 марта – день Тараса Бессонного (Святого Тарасия), который был патриархом Константинопольским в конце VIII-IX веков. На Руси считали, что в этот день нужно помолиться Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в сон, а потом войдет в его тело. Поэтому в этот день не спали до захода солнца. Детей пугали присказками: «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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