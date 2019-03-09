Тюменцы могут поддержать Лучший город Земли в национальном интернет-конкурсе

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-09T17:14:58+03:00

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Жителей области призывают поддержать Тюмень в традиционном конкурсе «Город России – национальный выбор», который проходит по всей России. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», конкурс проходит в седьмой раз и привлекает внимание к мегаполисам страны, их культуре, истории, архитектуре и уникальности.

Пока Тюмень находится на 39-м месте, число голосов – 1300, поэтому поддержка горожан не помешает. Голосовать за наш город можно один раз в сутки, причём регистрация не требуется. Нужно лишь кликнуть на кнопку, собрать картинку и подтвердить свой выбор.

Итоги подведут 30 декабря в 15 часов (мск), так что есть почти год, чтобы улучшить позиции Тюмени. Отметим, что максимальный результат Тюмень получила в 2012 году, поднявшись на 7 строчку. В прошлом году город занял 31 место.

ИСТОЧНИК KP.RU