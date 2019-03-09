2019-03-09T16:39:42+03:00
Общество

Тюменские мамы в декрете учатся на бухгалтеров, делопроизводителей и кадровиков

Служба занятости организует для них профессиональную подготовку
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские мамы в декрете учатся на бухгалтеров, делопроизводителей и кадровиковТюменские мамы в декрете учатся на бухгалтеров, делопроизводителей и кадровиковФото: pixabay.com
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Жительницы Тюменской области, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, могут получить профессиональную подготовку, организованную службой занятости. Как сообщили в департаменте занятости населения Тюменской области, для этого необходимо лишь обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.

Благодаря допобразованию, молодые мамы могут восстановить трудовые навыки и повысить уровень конкурентоспособности на рынке труда.

Каждый год бесплатное обучение проходят порядка 300 мам, с начала 2019 года 50 женщин уже приступили к учёбе. Мамы, которые не могут пройти обучение очно, могут пройти его дистанционно, что позволяет успешно совмещать материнские обязанности с профессиональной подготовкой.

Отметим, что в тройку лидеров по численности приступивших к учебе входят программы повышения квалификации бухгалтеров, специалистов по кадрам, делопроизводителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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