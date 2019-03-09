Тюменские стихоплёты могут поучаствовать в Межрегиональном поэтическом фестивале

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-09T15:23:15+03:00

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В Музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг» 30 марта пройдёт Межрегиональный поэтический фестиваль «Великий праздник молодости чудной», посвящённый Международному дню поэзии ЮНЕСКО. Как сообщает «Тюменская область сегодня», участники в возрасте от 15 до 30 лет поборются в номинациях «Лирическое стихотворение», «Эссе о жизни и поэзии Тютчева», «Лучший чтец поэтических произведений Ф. И. Тютчева, И. А. Крылова, стихов собственного сочинения».

Председателями жюри фестиваля станут главред альманаха «День поэхии – XXI век» Андрей Шацков и главред журнала «Роман-газета» Юрий Козлов. Тюменцев приглашают присоединиться к этому фестивалю и прислать свои заявки и творческие работы. Они принимаются по электронной почте по 28 марта 2019 года с темой письма «Молодежный фестиваль».

Напомним, фестиваль «Великий праздник молодости чудной» прошел в Овстуге в 2015 году и был приурочен к Всемирному дню поэзии ЮНЕСКО. В 2017 году фестиваль вышел на межрегиональный уровень, а год спустя в нём приняли участие авторы из Молдовы.

ИСТОЧНИК KP.RU