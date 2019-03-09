У здания Тюменской филармонии появится новый цветочный арт-объект

СЕГОДНЯ 15:06 2019-03-09T15:06:32+03:00

Изменить размер текста: A A

На весенней ярмарке абонементов 5-7 апреля планируют представить новый арт-объект Тюменской филармонии: цветочные вазоны в виде скрипок, виолончелей и саксофонов жителей Тюменской области. Как сообщает «Тюменская линия», для создания музыкально-цветочной композиции горожан просят отдать в дар ненужные музыкальные инструменты.

По словам начальника маркетинговой службы Тюменской филармонии Валентины Ивановой, новый арт-объект продолжит предшествующие инсталляции рядом со зданием – фортепиано и арфу в цветах.

- Мы хотим визуализировать афишу весенней ярмарки. На плакатах изображены такие инструменты с цветами. Возможно, оформим в виде фотозоны, - отметила Валентина Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU