В Москве презентуют туристический потенциал Тюменской области

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-09T13:17:18+03:00

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Представители Тюменской области представят туристический потенциал на 26-й международной выставке «Путешествия и туризм», которая пройдёт с 12 по 14 марта в Москве. Как сообщает «Мой портал», Тюменская область разместится в зоне «Россия и СНГ: операторы по внутреннему туризму, отели, круизы, курорты и регионы». Посетители узнают, что регион каждый год посещают более 2,4 тысяч людей, из которых более 40 тыс. иностранцев.

Основные точки притяжения туристов – Ялуторовский острог, Тобольский кремль, Свято-Знаменский Абалакский монастырь и село Покровское. Помимо этого, четырёхуровневая набережная река Туры в 2014 году вошла в туристический маршрут ЮНЕСКО. Всего в Тюменской области около 2-х тысяч объектов культурного наследия.

На выставке также расскажут, что в Тюменской области реализуется по созданию единого комплекса оказания высокотехнологичной медпомощи «Медицинский туризм», реализуется проект «Императорский маршрут», развивается событийный, охотничий и промышленный туризм.

ИСТОЧНИК KP.RU