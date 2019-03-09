2019-03-09T12:13:08+03:00
Общество

Тюменский эковолонтёр раскрасит электрощитовые шкафы мотиватицонными картинками

Тема - "Ноль отходов"
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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https://pixabay.com/photos/leaf-green-foliage-green-leaves-1001679/https://pixabay.com/photos/leaf-green-foliage-green-leaves-1001679/Фото: pixabay.com
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Тюменский эковолонтёр Ксения Маскалева собирается раскрасить электрощитовые шкафы мотиватицонными картинками на тему «Ноль отходов». Как сообщает «Тюменская область сегодня», девушка в эковолонтёрстве уже 15 года: её деятельность началась с визита в Тюмень представителей организации «Гринпис» и презентации выставки «Ноль отходов».

По словам Ксении, ежегодный прирост свалок в России составляет суммарную площадь таких городов как Санкт-Петербург и Москва. Единственный выход избежать катастрофы планетарного масштаба - разделять и перерабатывать отходы.

Помимо участия в экологических акциях, девушка решила заняться просвещением. Так и появился проект «Эко Стади», в рамках которого Ксения объясняла жителям региона пользу раздельного сбора отходов. За этот проект эковолонтёр получила грант в размере 50 тыс. рублей в конкурсе «Моя идея».

Отметим, всего лекции и мастер-классы Ксении посетили около 2-х тысяч человек в возрасте от 3 до 73-х лет. После этих образовательных мероприятий люди стали принимать активное участие в экологических акциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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