2019-03-09T11:33:59+03:00
Общество

У тюменцев появился ещё один способ бросить курить

В наркодиспансере запущена уникальная авторская программа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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У тюменцев появился ещё один способ бросить куритьУ тюменцев появился ещё один способ бросить куритьФото: pixabay.com
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На базе регионального наркодиспанскера запущена уникальная авторская программа лечения табачной зависимости. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, здесь, в Тюменском областном наркодиспансере, открыли кабинет профилактики, где все желающие смогут проконсультироваться по вопросу лечения никотиновой зависимости. Нужен только полис ОМС.

В программе: тестирование на степень тяжести табачной зависимости, индивидуальное и групповое консультирование врачами психиатрами-наркологами и психологами, подбор медикаментозного лечения и мониторинг результатов. Записаться на прием к врачу психиатру-наркологу можно, обратившись в регистратуру или к администратору. Кабинет профилактики №5 находится на 1 этаже по адресу: г. Тюмень, ул. Семакова,11.

Возможно получение и дополнительных платных услуг: иглорефлексотерапии, гипнотерапии, физиотерапии. Благодаря открытию кабинета повысится уровень профилактической работы с жителями региона, причём не только в борьбе с курением. Специалисты будут координировать, организовывать и проводить мероприятия по медицинской профилактики наркологических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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