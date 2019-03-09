В Тюмени состоится военно-спортивный турнир для отцов и детей «База героев»
Военно-спортивный турнир для отцов и детей «База героев» пройдёт завтра, 10 марта, на территории ТВВИКУ. Наставниками выступят военнослужащие и курсанты училища, которые будут помогать командам выполнять испытания.
Участники, которых разделят на взводы, пройдут станции, будут стрелять из лука, собирать-разбирать автоматы, преодолевать трассы на радиоуправляемых танках. Также будут организованы командообразующие этапы – лабиринт, перетягивание каната и гонки на ледянках. Кроме того, тюменцы разведут огонь при помощи подручных инструментов и узнают о Вооружённых силах РФ и военной службе.
По словам руководителя турнира Николая Петренко, проведение турнира даст обширную картину родителям и детям о возможности поступления в военные вузы.
- Не все знают, чему здесь именно обучают, какие навыки можно приобрести и как они могут быть полезны, а для отцов это возможность провести время с детьми и познакомиться с малозатратными и эффективными формами досуговой деятельности, - отметил он.
Напомним, турнир «База Героев» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
ИСТОЧНИК KP.RU