В 2019 году в Тюменском районе запланировано строительство подстанции «Молодёжная»

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-09T09:23:23+03:00

Это нужно для электроснабжения п. Московский и Перевалово

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Филиал АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» - в 2018 году вложил в реализацию инвестиционной программы по бесперебойному снабжению электроэнергией жителей Тюменского района порядка 700 млн рублей.

С 2016 года компания проводит масштабную реконструкцию электросетей и модернизацию оборудования. Так, в прошлом году реконструировали подстанции «Червишево» и «Борки», кабельные и воздушные линии электропередач, установлены сотни контроллеров и несколько десятков средств сбора и передачи данных. Энергетики веду работу круголгодично, специалисты действуют согласно графику и заранее оповещают жителей о днях и часах отключения.

В 2019 году запланировано строительство подстанции «Молодёжная» для электроснабжения посёлка Московский и Переваловского муниципальных образований. Кроме того, будет реконструированы питающие воздушные линии и заменены деревянные опоры на железобетонные в Перевалово, Решетниково, Щербаке, Каменке и других населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU