Александр Моор напомнил тюменцам о переходе на цифровое вещание 15 апреля

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-09T08:26:32+03:00

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Правительство Тюменской области разработало меры поддержки представителей старшего поколения по вопросам перехода на цифровое вещание. Как сообщил на своей страничке в социальной сети губернатор Александр Моор, в области работают 3 тысячи волонтёров, которые помогут подключить цифровую приставку каждому, кому нужна помощь.

- Граждане - получатели адресного социального пособия; родившиеся до 31.12.1931 года; ветераны Великой Отечественной войны могут воспользоваться материальной помощью, чтобы купить необходимое оборудование, - написал губернатор. – Проверьте, что вы и ваши близкие уже подключены к цифровому формату.

Напомним, 15 апреля в Тюменской области перестанет работать аналоговое вещание. Чтобы узнать, как подключить цифровое вещание, можно зайти на сайт смотрицифру.рф или позвонить по телефону горячей линии: 8-800-234-35-22.

Россия переходит на цифровое вещание.

ИСТОЧНИК KP.RU