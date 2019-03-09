СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-09T08:15:05+03:00

Тюменцы могут сдать макулатуру и обменять её на саженцы Фото: pixabay.com

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В Тюмени 1 марта стартовала акция «Круговорот жизни». Как сообщает портал «Вслух.ру», все неравнодушные к экологии горожане могут накопить и сдать макулатуру в обмен на саженцы. Выбрать можно семена бальзамической или колючей голубой ели. Можно посадить и самим, посадить во время массовой акции или передать другим участником.

Принять участие в акции могут организации, образовательные учреждения, объединения жильцов многоэтажек, дворов и жилых комплексов, в распоряжении которых минимум 50 кг бумаги и картона.

Заявки принимаются до 31 марта. В апреле добровольческое объединение «Круговорот» сформирует график вывоза с учётом пожеланий по дате и времени. До 12 мая организаторы подведут итоги акции, выдадут сертификаты и распределят саженцы.

Все подробности можно узнать по телефону 920-720 или по адресу электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU