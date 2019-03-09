Погода в Тюмени 9 марта: если запоёт синица - значит, скоро придёт тепло

СЕГОДНЯ 00:21 2019-03-09T00:21:39+03:00

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В Тюмени сегодня, 9 марта, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью -4…-5 C, днём 0…-2 C. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на южный 5,9-6,2 м/с. Влажность воздуха 63%, давление 761 мм.рт.ст.

По народному календарю 9 марта – Иванов день (день обретения главы Иоанна Предтечи). В этот день птицы начинают строить гнёзда, а крестьяне поправляют старые скворечники в садах и сооружают новые. В этот день женщины не стирали бельё, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно.

На Руси подмечали: если птицы вьют гнёзда на солнечной стороне – лето будет холодным, если птицы начинают прилетать обратно к нам – значит, будет хороший урожай. Если в Иванов день запоёт синица – будет тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU