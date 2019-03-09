В Ялуторовске на «Битве блинопёков» московский шеф-повар испечёт пряничный блин

СЕГОДНЯ 07:43 2019-03-09T07:43:21+03:00

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Московский шеф-повар, вице-президент ассоциации «Вкус мира Рус» Давид Хачатрян примет участие в гастрономическом фестивале «Битва блинопёков», который пройдёт завтра, 10 марта, в Ялуторовске. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на замдиректора по культурно-досуговой деятельности «Арт-Вояж» Ялуторовска Анастасии Петелинрй, в состязании на выпечку трёхметрового блина на двух сковородах примут участие 5 команда.

- Давид Хачатрян с ялуторовскими поварами приготовит пряничный блин, рецептуру которого он разработал специально к нашему фестиваль. Также в битве будут участвовать еще две ялуторовские команды - ресторанно-гостиничного комплекса Арагац plaza, кафе «Кураж», которое известно своим гигантским салатом «Сельдь под шубой» и команда «Тёща», - отметила Анастасия.

Участники будут готовить блины на двух сковородах. На одной готовят из года в год, а вторую изготовили на ялуторовском механическом заводе специально к фестивалю. Продукты все предоставят организаторы. На один блин уйдёт 550 яиц, 26 литров молока, 50 кг муки, 2 кг сахара, 4 кг крахмала, 4 литра подсолнечного масла и 1 кг соли. Правда, каждая команда будет добавлять свой собственный ингредиент.

Посмотреть поединок блинопёков можно 10 марта в 12 часов на Сретенской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU