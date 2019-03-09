2019-03-09T05:59:56+03:00
Общество

В Тюмени может пройти фестиваль социальной рекламы, кинофестиваль и турнир для отцов и детей

Тюменцы презентовали свои проекты
Светлана БОРИСОВА
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В Тюмени может пройти фестиваль социальной рекламы, кинофестиваль и турнир для отцов и детейВ Тюмени может пройти фестиваль социальной рекламы, кинофестиваль и турнир для отцов и детейФото: Татьяна Коркина
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В преддверии конкурса от Фонда президентских грантов тюменцы провели краш-тест своих проектов. Инициативные горожане рассказали о том, какие мероприятия они бы хотели провести в этом году в областной столице. Так, в 2019 – ом в Тюмени может пройти фестиваль социальной рекламы, международный кинофестиваль, военно-спортивный турнир для отцов и детей, турнир на радиоуправляемых танках, театральную выставку и многое другое.

Такой краш-тест перед конкурсом проводится впервые, для участников это отличная возможность попробовать презентовать свой проект, услышать какие мероприятия планируют другие участники, познакомиться с ними и даже, возможно, объединиться и создать один проект, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Также на краш-тестах представители некоммерческих организаций могли получить рекомендательные письма от департамента общественных связей Тюменской области и представителей СМИ, проверить свой проект и услышать обратную связь от экспертов, чтобы в дальнейшем доработать идею.

Напомним, следующий краш-тест пройдет 12 марта в мультицентре «Моя территория». Протестировать свои проекты могут авторы инициатив для молодежи и некоммерческие организации в которых состоят молодые люди от 18 до 30 лет. Регистрации участников начнется в 14:30, очная защита пройдет с 15:00 до 18:00. Каждому участнику будет отведено 5 минут для презентации своего проекта. Наличие презентации проекта обязательно. Ее можно принести с собой в день краш-теста.

Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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