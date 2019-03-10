Тобольские студенты покажут свои творческие номера

СЕГОДНЯ 06:26 2019-03-10T06:26:50+03:00

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В конце следующей недели в тобольском мультицентре «Моя территория» студенты покажут зрителям свои творческие номера. Неделю до этого они корректировали свои номера с экспертами в рамках проекта «Перезагрузка», результат оценят гости мероприятия.

Мастера поделились с ребятами своими знаниями и лайфхаками о концертных программах. Так, начинать концерт лучше со сложных для восприятия номеров, а одинаковые по стилю, характеру, темпу, жанру, лучше развести в разные концы сценария, ну а в финале программы стоит поставить легкий для восприятия номер. Важна и длительность концерта, чтобы зритель не устал, выступление артистов в идеале должно ограничиться 35 минутами. Неотъемлемая часть шоу – декорации и реквизит, пренебрегать которыми не стоит, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Также тоболяки уже успели посетить мастер-класс по направлению «Медиа», где поговорили о композиции видеороликов, драматургии, сюжетах, конфликтах и разветвленности событий. А на мастер-классе по направлению «Мода» участники отработали проходки, презентацию костюмов и познакомились с трендами, которые будут актуальны в 2019 году, что поможет им дополнить свои костюмы современными элементами.

Напомним, проект стартовал 1 марта. Следить за его развитием проекта можно в группе во Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU