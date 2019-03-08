Тюменцы смогут найти работу в транспортной сфере

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-08T17:33:48+03:00

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В Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района 21 марта с 10 до 11 часов по адресу: ул. Республики, 204в, к.3 состоится очередная ярмарка вакансий, где предприятия транспортной сферы буду набирать себе персонал. Свои вакансии соискателям предложат более 10 работодателей.

Чтобы найти работу, соискатели должны оставить работодателям свои резюме, лично обсудить условия трудоустройства и прийти к предварительной договорённости о трудоустройстве. В мероприятии могут принять участие все желающие – вход свободнй.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии: 8 (3452) 27-36-05. Ещё одна ярмарка пройдёт в Боровском по ул. Октябрьская, д.3 с 11 до 12 часов. Работодатели, желающие принять участие в мероприятии, могут оставить свою заявку по тел. 8 (3452) 27-33-32.

ИСТОЧНИК KP.RU