2019-03-08T16:40:57+03:00
Общество

Юные тюменцы могут найти волшебную книгу в «Серебряном бору»

В оздоровительно-образовательном центре начала свою работу естественно-научная смена
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Юные тюменцы могут найти волшебную книгу в «Серебряном бору»Юные тюменцы могут найти волшебную книгу в «Серебряном бору»Фото: pixabay.com
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В тюменском оздоровительно-образовательном центре санаторного типа «Серебряный бор» начала свою работу естественно-научная смена «Я хочу познать весь мир!», собравшая детей из разных районов Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте социального развития, программа ориентирована на становление у детей научного мировоззрения, освоения методов познания мира.

Ребята смогут найти и обобщить нужную информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, получать навыки критического восприятия и развивать способность к творчеству. Помогать школьникам будет их сверстник – учёный, который поставил себе познать весь мир. Как рассказал сам молодой человек, однажды его учитель рассказал ему историю, что где-то на свете есть волшебная книга, на каждой странице которой есть неразгаданная тайна.

Если человек раскрывает эту книгу, он обретает новые знания. Однако сейчас книга утеряна, и юный учёный просит ребят помочь найти волшебную книгу, чтобы восстановить утерянные знания.

Ребята должны найти волшебную книгу, открыть тайны Земли и создать новый химический элемент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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