2019-03-08T16:07:43+03:00
Общество

В Тюменской области появился новый дом для бездомных

Оказанием помощи занимается общественная организация «Твой дом»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области появился новый дом для бездомныхВ Тюменской области появился новый дом для бездомныхФото: pixabay.com
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Оказанием помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и социальной адаптацией и реабилитацией граждан занимается межрегиональная благотворительная общественная организация «Твой дом». Как сообщает «Тюменская линия», эта организация помогает бездомным и тем, кто адаптируется после избавления от зависимости, после выхода з мест лишения свободы и многим другим. Граждане, которые обратились в организацию, предоставляют безвозмездное жильё, питание, работу, медицинскую помощь и помогает при необходимости с восстановлением документов.

ТРО «Твой дом» существует уже второй год подряд и считается одним из активнейших участников Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области. Организация уже провела несколько социально значимых проектов, приняла участие в «Фестивале соседей» и помогала в ремонте помещения городского общественного центра «Дом НКО».

Сейчас в тюменском отделении МБОО «Твой дом» проживает около 50 человек. В течение долгого времени организация базировалась в доме на территории коттеджного посёлка Комарово, но в конце февраля в центре города открылся ещё один дом для постояльцев приюта.

Как отметил руководитель ТРО «Твой дом» Рустам Давлитбаев, новое помещение позволит эффективнее оказывать помощь и поддержку людям, оказавшимся без крыши над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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