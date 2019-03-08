В Тюмени сформирован список рекомендованных произведений на 2019 год

СЕГОДНЯ 19:11 2019-03-08T21:28:36+03:00

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В Тюменской области на первом заседании совета по книгоизданию рассмотрены 36 заявок на включение в реестр рекомендованных произведений на 2019 год. Как сообщает «Тюменская область сегодня», на второй срок председателем совета избран писатель Сергей Козлов.

Среди рассмотренных 36-ти заявок – неизданная биография П.П. Ершова «Сибирский сказочник. Тексты. Документальные свидетельства. Комментарии», «Бессмертный полк: рота тюменских журналистов»; фотоальбом «Тюменская область», посвященный 75-летию нашего региона; «Воспоминания об участии в войне в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск во время срочной службы. К 30-летию вывода советских войск из Афганистана» Нуфера и Бакулина, издание «Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит Тобольский и Сибирский. Избранные труды» и «Путешествие в сказку П. Ершова. Чудо-книжка «Конек-Горбунок» Натальи Сезевой.

Отметим, что в этом году снизилось количество заявок в номинации «Художественная литература». По всем заявкам члены совета заслушали предложения и провели тайное голосование. По его итогам будет составлен реестр 2019 года.

Помимо этого, совет рассмотрел вопросы распространения книг, предложения издательства ТюмГУ работе совета и проведению конкурса «Книга Года».

ИСТОЧНИК KP.RU