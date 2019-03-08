Тюменский косметолог рассказала о востребованных «машинах молодости»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-08T16:42:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменский косметолог, гендиректор медицинской корпорации GG Елена Гольцова стала одним из спикеров 21-го крупнейшего научного мероприятия для профессионалов эстетической медицины – IMCAS-конгресса, который состоялся в Париже. По её словам, выступать от России с коллегами на таком мероприятии – честь и признание заслуг Тюменской области.

- В своей работе мы следуем в русле последних тенденций в косметологии - это воссоздание красоты, сохранения естественности. При этом, всё больше внимания уделяется максимальной безопасности пациента. Это находит отражение и в медицине, где набирает популярноcть понятие «AGELESS» – человек без возраста, когда смотришь на него и вовсе не понимаешь, сколько ему лет – 20, 30, 40 или 50, - рассказала Елена Гольцова.

В конгрессе приняли участие 750 спикеров со всего мира, а посетили его 10 тысяч человек.

Как отметила Елена Гольцова, сегодня востребованы лазерные аппараты и машины молодости, которые с помощью физических способов воздействия способствуют достижению желаемого результата.

ИСТОЧНИК KP.RU