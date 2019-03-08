Александр Моор поздравил тюменских женщин стихами Ларисы Рубальской
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днём. По словам главы региона, женская мудрость, отзывчивость и чуткость вызывают неподдельное восхищени, а умение женщины всё успевать – покоряет.
- Вы добиваетесь успехов в работе и общественной деятельности, заботитесь о доме, уделяете внимание семье, сохраняете красоту и очарование, - говорится в поздравлении губернатора. – В этот прекрасный, наполненный улыбками, цветами и комплиментами день желаю всем вам счастья и любви, радости и признания. Пусть сбываются заветные мечты и во всех делах сопутствует удача!
Кроме того, Александр Моор отметил, что поэтесса Лариса Рубальская очень точно выразила безграничную широту женской души в своих строках.
- Я желаю, чтоб у вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы вы все время улыбались.
Ведь улыбка – признак красоты.
Я хочу, чтоб беды и печали
Никогда не посещали вас.
Чтобы вы друзей не забывали,
А друзья не забывали вас.
ИСТОЧНИК KP.RU