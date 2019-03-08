2019-03-08T09:39:37+03:00
Общество

Александр Моор поздравил тюменских женщин стихами Ларисы Рубальской

По словам главы региона, строки точно выражают широту женской души
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор поздравил тюменских женщин стихами Ларисы РубальскойАлександр Моор поздравил тюменских женщин стихами Ларисы Рубальской
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днём. По словам главы региона, женская мудрость, отзывчивость и чуткость вызывают неподдельное восхищени, а умение женщины всё успевать – покоряет.

- Вы добиваетесь успехов в работе и общественной деятельности, заботитесь о доме, уделяете внимание семье, сохраняете красоту и очарование, - говорится в поздравлении губернатора. – В этот прекрасный, наполненный улыбками, цветами и комплиментами день желаю всем вам счастья и любви, радости и признания. Пусть сбываются заветные мечты и во всех делах сопутствует удача!

Кроме того, Александр Моор отметил, что поэтесса Лариса Рубальская очень точно выразила безграничную широту женской души в своих строках.

- Я желаю, чтоб у вас сбывались

Самые заветные мечты.

Чтобы вы все время улыбались.

Ведь улыбка – признак красоты.

Я хочу, чтоб беды и печали

Никогда не посещали вас.

Чтобы вы друзей не забывали,

А друзья не забывали вас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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