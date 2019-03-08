В Тюмени запускают новый театральный проект

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-08T13:16:21+03:00

У людей появилось много возможностей найти себя в театре

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Тюменский МТЦ «Космос» запускает новый проект «Театр без границ». Как сообщает «Мой портал», в рамках него специалисты проведут серию мастер-классов в муниципальных образованиях Тюменской области. Первые выезды намечены на 19, 20 и 22 марта.

Хореографы, режиссёры, театральные критики во главе с руководителем проекта Ольгой Городиской отправятся в Каскару, где проведут мастер-классы по актёрскому мастерству, сценической речи и хореографии. Все, кто хочет присоединиться, могут прийти в Центр культуры и досуга «Юность». Вход свободный, подробности по телефону 51-38-51.

По словам руководитель молодежного театрального центра «Космос» Марины Деликатной, благодаря этому проекту театр становится ближе к людям. В сценическом искусстве может себя попробовать любой желающий, что особенно здорово в Год театра.

- В Тюмени уже есть много возможностей найти себя в театре. Теперь мы хотим показать их жителям других городов, сел и деревень Тюменской области, Для этого мы с нашими экспертами едем по муниципальным округам области с трехдневными мастер-классами, - рассказала она.

Лучшие участники проекта выступят на сцене молодёжного театрального центра «Космос». Впоследствии участники с экспертами поставят театральные эскизы.

ИСТОЧНИК KP.RU