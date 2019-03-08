Тюменкие баскетболистки отправятся в Кемерово на Лигу Белова

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-08T11:14:10+03:00

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Баскетболистки Тюменского лесотехникума, сыгравшие десять игр, заняли первое место в дивизионе «Тюменская область» чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола.

В первом круге они заняли второе место, а 17 февраля с командой ТюмГУ девушки вышли на первое место во втором круге и стали лучшими в дивизионе. Сейчас команда подала заявку на Лигу Белова, где принимают участие 64 сильнейшие российские команды.

По словам полномочного представителя Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона «Тюменская область» Татьяны Сыс, девушки вышли в квалификацию и 14-16 марта едут в Кемерово для игр с командами Новосибирска и Барнаула.

- «Ассоциация обладает исключительным правом отбирать команды для участия в Лиге Белова напрямую или через квалификацию», - отметила она.

Отметим, что студентки лесотехникума обыграли команды всех тюменских и сургутских вузов и победили в Спартакиаде ссузов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU