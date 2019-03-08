2019-03-08T10:14:53+03:00
Общество

Тюменская область делает всё возможное, чтобы ликвидировать очереди в детсадах

Один из них – грантовая поддержка тех частников и предпринимателей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область делает всё возможное, чтобы ликвидировать очереди в детсадахТюменская область делает всё возможное, чтобы ликвидировать очереди в детсадахФото: Татьяна Коркина
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Доступность дошкольного образования для малышей от двух месяцев до трёх лет – одна из задач проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография».

По словам заведующей сектором дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области Натальи Гребенкиной, с 1 апреля 2019 в Тюменской области стартует конкурс на предоставление субсидий из областного бюджета для создания и оснащения дополнительных мест в негосударственных детсадах. Региональная поддержка ощутима, так как оснащение всем необходимым места для одного ребёнка – недешёвое удовольствие.

- Чтобы ликвидировать очередь в детские сады, Тюменская область использует все имеющиеся ресурсы, - отмечает Наталья Гребёнкина. – Один из них – грантовая поддержка тех частников и предпринимателей, которые готовы добросовестно работать, в том числе создавая дополнительные места для детей ясельного возраста.

Представители частных детских садов могут принять активное участие в курсах повышения квалификации, ежегодных областных форумах, конкурсах и фестивалях, которые проводятся в сфере дошкольного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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