2019-03-08T09:16:03+03:00
Звезды

Тюменский писатель получил литературную премию «Югра»

Награждение пройдёт в апреле
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский писатель получил литературную премию «Югра»Тюменский писатель получил литературную премию «Югра»Фото: pixabay.com
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Писатель из Тюмени Леонид Иванов получил литературную премию «Югра» за книгу «Будем жить» и организацию литературного процесса Тюменкой области. Как сообщает «Тюменская область сегодня», тюменец стал лауреатом премии за 2018 год.

В число победителей также вошли писатель Советского Владимир Личутин – за вклад в русскую литературу, писатель из Советского Александр Игумнов – за прозу об Афганской войне. Поэтесса из Болгарии Елка Няголова получила премию за книгу «Ангел в пещере», писатель Миленко Ергович (Хорватия) – за книгу Gloria in excelsis в серии «100 славянский романов» (перевод Ларисы Савельевой). За вклад в русскую публицистику награждён главред газеты «Слово» Виктор Линник.

Напомним, международная литературная премия «Югра» учреждена в 2007 году, за это время её лауреатами стали более 60 писателей, поэтов и критиков из разных стран мира. Награждение лауреатов этого года состоится с 3 по 5 апреля в Государственной библиотеке Югры в Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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