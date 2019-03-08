2019-03-08T08:10:24+03:00
Общество

Тюменцев просят помочь нуждающимся женщинам

В «Лавке добра» пользуются большим спросом женские вещи
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцев просят помочь нуждающимся женщинамТюменцев просят помочь нуждающимся женщинамФото: pixabay.com
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Благотворительная акция «Весенняя мозаика», приуроченная к празднованию Международного женского дня, стартовала в центре «Семья». Как сообщает «Вслух.ру», в это время в «Лавке добра» большим спросом пользуются женские вещи (одежда, обувь, гигиенические принадлежности и предметы первой необходимости).

Чтобы принять участие в акции, нужно принести в «Лавку добра» вещи, которые потом передадут нуждающимся женщинам. Необязательно, чтобы вещь была новой, она должна быть опрятной и в хорошем состоянии. Вещи можно привезти по адресам центра «Семья» (- р. Геологоразведчиков, д.14а, ул. Амурская, д. 150, ул. Ермака, д.1а). Вещи можно оставить на посту охраны, все их передадут специалистам «Лавки добра».

Выдача вещей проходит только по адресу: ул. Ермака, д. 1а, вт. -чт. с 9 до 17 часов, в пятницу – с 9 до 16 часов. За помощью в «Лавку» обращаются многодетные, малоимущие семьи, пожилые граждане, люди, пострадавшие от капризов природы и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации по иным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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