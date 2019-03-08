2019-03-08T06:00:27+03:00
Общество

В Уватском районе проведут вотоотводные каналы для борьбы с паводком

Также созданы аварийные запасы щебня и песка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: https://vk.com/uvatregionФото: https://vk.com/uvatregion
Изменить размер текста:

В апреле в населённых пунктах Уватского района будут проведены водопропускные трубы и водоотводные каналы. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу администрации Уватского района. На днях, на комиссии по безопасности дорожного движения, обсудили готовность дорожно-эксплуатационных организаций к проведению пропуска паводковых вод на дорогах районах.

По словам заместителя директора ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» Петра Демидюка, на производственных базах созданы аварийные запасы щебня и песка; дорожно-строительная техника находится в исправном состоянии.

Например, в Туртасе большое внимание уделяют очистке от снега ул. Фрунзе, Дзержинского, Кирова, Уватской и частично Ленина в микрорайоне Белый Яр, вывезут скоро снег и с ул. Медицинской, Строителей и Молодежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменкие баскетболистки отправятся в Кемерово на Лигу Белова
Тюменская область делает всё возможное, чтобы ликвидировать очереди в детсадах
Александр Моор поздравил тюменских женщин стихами Ларисы Рубальской
Тюменский писатель получил литературную премию «Югра»
Тюменцев просят помочь нуждающимся женщинам
Погода в Тюмени 8 марта: заметно похолодает
Автомобилисты закидали снегом горящую на дороге иномарку
Тюменец из-за женщины сломал грудную клетку приятелю
Тоболяка, избившего бригаду скорой помощи, ждет суд
В 2019 году на мусоросортировочном заводе в Тюмени отсортировали 23 тысячи тонн отходов
Тюменские подростки «группы риска» сыграют в футбол
Сбербанк поздравил жительниц Тюмени с 8 марта
В Тюменскую область к 8 марта завезли почти полтора миллиона цветов
Тюменцев призывают не требовать бахил от медиков скорой помощи
На объездной дороге Тюмени построят еще один надземный переход
Евгений Воробьев покинул пост председателя комитета по делам национальностей Тюменской области
Цветы и бесплатный вход: Главкаток Тюмени приготовил подарки горожанкам
Молодые семьи Ишима встретили весну Чемпионатом ползунков и Гонками на толокарах
В Тюменской области прокуратура требует наказать сельских коммунальщиков
Аналитики тюменского рынка труда рассказали, чем женщины лучше мужчин
Для тюменцев прочитают лекции о кадастровом учете недвижимости
Забытые в поездах вещи тюменцы смогут найти быстрее
Тюменские малыши с Коньком-Горбунком отпраздновали день рождения Петра Ершова