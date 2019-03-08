В Уватском районе проведут вотоотводные каналы для борьбы с паводком

СЕГОДНЯ 06:00 2019-03-08T06:00:27+03:00

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В апреле в населённых пунктах Уватского района будут проведены водопропускные трубы и водоотводные каналы. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу администрации Уватского района. На днях, на комиссии по безопасности дорожного движения, обсудили готовность дорожно-эксплуатационных организаций к проведению пропуска паводковых вод на дорогах районах.

По словам заместителя директора ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» Петра Демидюка, на производственных базах созданы аварийные запасы щебня и песка; дорожно-строительная техника находится в исправном состоянии.

Например, в Туртасе большое внимание уделяют очистке от снега ул. Фрунзе, Дзержинского, Кирова, Уватской и частично Ленина в микрорайоне Белый Яр, вывезут скоро снег и с ул. Медицинской, Строителей и Молодежной.

ИСТОЧНИК KP.RU