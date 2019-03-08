2019-03-08T05:58:12+03:00
Общество

Погода в Тюмени 8 марта: заметно похолодает

Днём уже не плюс, а минус
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 8 марта: заметно похолодаетПогода в Тюмени 8 марта: заметно похолодаетФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 8 марта, ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 4,3=6 м/с. Влажность воздуха 70%, давление 763 мм рт.ст. Температура воздуха ночью -6…-8 C… Днём -3…-5 C. Световой день составит 11 часов 11 минут. Рассвет в 07.13, закат – в 18.24.

По народному календарю 8 марта – Поликарпов день, названный так в честь Святого Поликарпа, ученика апостола Иоанна. В этот день незамужние девушки на Руси грустили и прибирали свои платья. Дело в том, что если свадьбу не сыграли до Масленицы, приходилось ждать конца весны.

Кроме того, сегодня Международный женский день. С праздником вас, милые женщины!

ИСТОЧНИК KP.RU

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