2019-03-07T16:48:07+03:00
Происшествия

Автомобилисты закидали снегом горящую на дороге иномарку

Ковша снега хватило, чтобы справиться с пламенем
Марина АНТОНОВА
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Автомобилисты закидали снегом горящую на дороге иномарку. Фото vk.comАвтомобилисты закидали снегом горящую на дороге иномарку. Фото vk.com
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Пожар закидали снегом. На улице Широтной в Тюмени сегодня, 7 марта, во время движения вспыхнул автомобиль Ford Focus. В социальных сетях очевидцы выложили видеоролик, на котором видно, как иномарка полыхает, стоя прямо на проезжей части.

Горожане вызвали спасателей МЧС, но успели самостоятельно справиться с огнем до приезда спасателей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Тюмеснкой области.

- Пострадавших от пожара нет. Спасатели выезжали на место, но их помощь не пригодилась. Водитель погрузчика высыпал ковш снега на полыхающий капот, - уточнили в пресс-службе ведомства.

К слову горожане в социальных сетях похвалили находчивого водителя.

- Молодец! Правильно сделал, не растерялся. А то пока ждали бы пожарных, сгорела бы до тла, - отметила тюменка Ирина Крутикова.

- Смекалка наше второе Я, - добавил еще один тюменец Борис Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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