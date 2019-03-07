2019-03-07T16:24:41+03:00
Происшествия

Тюменец из-за женщины сломал грудную клетку приятелю

Теперь ему грозит уголовное наказание
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Тюменской области сломал своему приятелю грудную клетку, когда выяснял отношения. 40-летний пьяный мужчина пришел к хорошему знакомому домой, чтобы рассказать, что ему нравиться его сожительница и он хочет, чтобы она была с ним. В ходе разговора между односельчанами произошла драка и гость поколотил кулаками и ногами хозяина.

Потерпевшего госпитализировали в больницу, а злоумышленника задержали полицейские. Чуть протрезвев мужчина признал свою вину. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщили в УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобилисты закидали снегом горящую на дороге иномарку
Тоболяка, избившего бригаду скорой помощи, ждет суд
В 2019 году на мусоросортировочном заводе в Тюмени отсортировали 23 тысячи тонн отходов
Тюменские подростки «группы риска» сыграют в футбол
Сбербанк поздравил жительниц Тюмени с 8 марта
В Тюменскую область к 8 марта завезли почти полтора миллиона цветов
Тюменцев призывают не требовать бахил от медиков скорой помощи
На объездной дороге Тюмени построят еще один надземный переход
Евгений Воробьев покинул пост председателя комитета по делам национальностей Тюменской области
Цветы и бесплатный вход: Главкаток Тюмени приготовил подарки горожанкам
Молодые семьи Ишима встретили весну Чемпионатом ползунков и Гонками на толокарах
В Тюменской области прокуратура требует наказать сельских коммунальщиков
Аналитики тюменского рынка труда рассказали, чем женщины лучше мужчин
Для тюменцев прочитают лекции о кадастровом учете недвижимости
Забытые в поездах вещи тюменцы смогут найти быстрее
Тюменские малыши с Коньком-Горбунком отпраздновали день рождения Петра Ершова