Тюменец из-за женщины сломал грудную клетку приятелю

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-07T16:24:41+03:00

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Житель Тюменской области сломал своему приятелю грудную клетку, когда выяснял отношения. 40-летний пьяный мужчина пришел к хорошему знакомому домой, чтобы рассказать, что ему нравиться его сожительница и он хочет, чтобы она была с ним. В ходе разговора между односельчанами произошла драка и гость поколотил кулаками и ногами хозяина.

Потерпевшего госпитализировали в больницу, а злоумышленника задержали полицейские. Чуть протрезвев мужчина признал свою вину. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщили в УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU