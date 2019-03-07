Тоболяка, избившего бригаду скорой помощи, ждет суд

СЕГОДНЯ 15:06 2019-03-07T15:06:32+03:00

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Тоболяка, который угрожал медсестре убийством и избил фельдшера, ждет суд. Ему грозит лишение свободы до двух лет.

51-летний мужчина вечером 16 ноября 2018 года во время пьяной ссоры ударил свою сожительницу и та упала, ударившись головой о батарею. Соседи вызвали скорую, но пьяный тоболяк подбежал к медсестре и стал ее душить. Фельдшер заступилась за коллегу, тогда хулиган схватил фельдшера за волосы и ударил ее ногой в бедро и по лицу.

На драчуна было заведено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений). Прокуратура уже утвердила обвинение и направила материалы в суд, сообщили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU