2019-03-07T14:16:23+03:00
Общество

Тюменские подростки «группы риска» сыграют в футбол

Турнир стартует с 9 марта
Маргарита КАЛИНКИНА
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Для несовершеннолетних «группы риска» в Тюмени пройдет первый этап соревнований по мини-футболу. Открытие соревнования состоится 9 марта. Семь школьных команд будут бороться за кубок Общественной молодежной палаты VI созыва при Тюменской областной Думе.

Игры пройдут в двух возрастных группах: от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет. На поле выйдут ребята, которые оказались в сложной жизненной ситуации: кто-то из них стоит на внутришкольном учете или в комиссии по делам несовершеннолетних, дети из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, дети, оставшиеся без родителей.

Организаторы турнира предлагают подросткам альтернативу улице. Задача - укрепить и сохранить здоровье учеников, пропаганда здорового образа жизни, проведение полезного досуга для несовершеннолетних «группы риска».

Турнир пройдёт в два этапа. 9 марта команды сыграют между собой по два круга. По результатам первого этапа команды разделят на два дивизиона: золотой и серебряный. В каждом будут 1, 2, 3 призовые места, а победитель получит Кубок.

Второй этап запланирован на 17 марта. Заключительные игры, награждение участников, победителей, а также дружеский матч победителей с командами общественной молодежной палаты, МВД Тюмени состоится 7 апреля.

Турнир проводит Общественная молодежная палата VI созыва при Тюменской областной Думе совместно со Дворцом «Пионер» при поддержке спортшколы «Прибой», футбольной школы «Спартак Юниор», полиции Тюмени, Благотворительного фонда «Баракат-Благо» и Производственной компании «Молоко».

ИСТОЧНИК KP.RU

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