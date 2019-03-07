2019-03-07T13:21:39+03:00
Общество

Сбербанк поздравил жительниц Тюмени с 8 марта

Сегодня в крупнейших отделениях банка по всей стране клиентам дарят цветы
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Фото пресс-службы Западно-Сибирского банка ПАО СбербанкФото пресс-службы Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк
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В преддверии весеннего праздника Сбербанк поздравляет женщин с Международным женским днём. Сегодня в крупнейших отделениях банка по всей стране клиентам дарят цветы.

«Поздравляю наших клиенток с праздником весны. Искренне желаю всем солнечного настроения, крепкого здоровья, взаимной любви и успехов во всех начинаниях», – отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Поздравить милых дам с праздником можно переводом и оригинальной открыткой в Сбербанк Онлайн. Открытки с шутками «Квартета И» доступны в мобильном приложении банка.

Чтобы отправить открытку зайдите в мобильное приложение Сбербанк Онлайн → перейдите в раздел «Диалоги» → выберите получателя → нажмите «Открытка» и приложите к ней любую сумму (от 1 копейки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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