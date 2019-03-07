В Тюменскую область к 8 марта завезли почти полтора миллиона цветов

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-07T11:31:20+03:00

В Тюменскую область к 8 марта завезли почти 1,4 млн цветов. Фото управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре

Растения доставлены из Европы, Азии и даже Америки

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Почти 1,4 миллиона срезанных цветов и декоративной зелени поступили в Тюменскую область накануне Международного женского дня. Еще 35 тысяч штук растений доставлены в горшочках.

Цветы завезены из Коста-Рики, Испании, Италии, США и Израиля. Все партии проверены специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре. По заключениям Тюменского филиала ФГБУ «Новосибирская МВЛ» карантинные вредители в досмотренных партиях не выявлены. Цветы можно смело дарить, не рискуя заразить комнатные растения заморскими вредителями.

Фото управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре

ИСТОЧНИК KP.RU