Тюменцев призывают не требовать бахил от медиков скорой помощи

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-07T11:13:37+03:00

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Не требовать бахил и самим беспокоиться о чистоте полов призывают жителей Тюмени медики. При вызове бригады горожанам рекомендуют заворачивать ковры, застилать пол газетами, бумагой или пленкой.

Тема чистоты полов возникла из-за того, что некоторые горожане, обращаясь за экстренной помощью, пытаются сохранить чистоту в квартире и скандалят с фельдшером, требуя надеть пакеты на обувь. Они угрожают не пустить медика к пациенту даже тогда, когда дорога каждая минута и даже короткая перепалка может стоить жизни их близкому.

- Порой у фельдшера нет времени, чтобы разуться или натянуть бахилы. Они вообще не входят в перечень оснащения бригад, - пояснили в пресс-службе Станции скорой помощи.

Врач реанимационной бригады тюменской станции Скорой медицинской помощи Ярослав Кубанин отмечает, что люди делятся на три типа: первые ждут скорую настолько сильно, что не обращают внимания на сохранность ковров, главное для них - получить помощь. Вторые готовятся к прибытию скорой, застилая путь к пациенту газетами или подворачивая ковры. Третьи заставляют надевать бахилы или пакеты на ноги.

- Последних все-таки в Тюмени и Тюменском районе меньше, и вызывают карету они тогда, когда нет угрозы для жизни и нужна неотложная помощь, - говорит доктор.

Если бы прибыл врач неотложки из поликлиники или участковый врач, то тогда пациент или его родственники вправе рассчитывать, что медики снимут обувь или наденут бахилы, затем окажут в плановом порядке помощь.

- Бежим в квартиру, где нас очень ждут - в каждой руке по медицинской укладке, реанимационный набор, а у порога нам протягивают бахилы. Сразу стало понятно, что никакой угрозы жизни у ребенка не было, и с ним все в порядке. И это далеко не единственный случай, - вспоминает один из таких вызовов к ребенку без сознания врач реанимационной бригады тюменской станции Скорой медицинской помощи Ольга Болдырева.

За смену на одну бригаду в Тюмени приходится от 18 до 22 вызовов. Всего за сутки сотрудники станции помогают как минимум 800 пациентам. Это колоссальная нагрузка, и каждый раз врачи несут с собой, в руках, тяжелое оборудование, чемоданы с лекарствами, поднимаются пешком по лестницам многоэтажных домов.

Есть еще одна сторона у данного вопроса. Бахилы или пакеты, надетые на обувь, могут сыграть и злую шутку. Спеша на помощь с полиэтиленом на ногах, фельдшер рискует запнуться, поскользнуться и сам получить травму. Порой, оценив состояние здоровья пациента, врач понимает, что для спасения жизни ему необходимо принести дополнительное оборудование из кареты скорой помощи, а это снова трата драгоценных минут на бесполезные манипуляции со снятием и надеванием бахил.

Кроме того, одна лишняя минута на каждом вызове - это минус 20 минут за смену, а это точная вероятность одного необслуженного вызова, где может умирать человек.

ИСТОЧНИК KP.RU