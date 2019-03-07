На объездной дороге Тюмени построят еще один надземный переход
На объездной дороге Тюмени у деревни Комарова появится надземный пешеходный переход. Его планируется возвести осенью 2019 года в районе улицы Губернской и Червишевского тракта. На строительство выделено 105 миллионов рублей.
Сейчас на портале Госзакупок объявлен конкурс на возведение объекта. Переход будет оснащен пандусами и лифтом. Его нужно будет смонтировать за 180 дней. Строительство пройдет в рамках областной госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2019-2021 гг.».
Напомним, в городе активно строят надземные переходы над интенсивными трассами. Так, только на улице Федюнинского в 2018 году возведено 9 переходов. На кольцевой дороге Тюмени к 2022 году планируется запустить непрерывное движение, что позволит существенно разгрузить действующие мосты и повысить проходимость транспортной системы.
ИСТОЧНИК KP.RU