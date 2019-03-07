На объездной дороге Тюмени построят еще один надземный переход

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-07T10:54:48+03:00

Он будет готов уже осенью 2019 года

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На объездной дороге Тюмени у деревни Комарова появится надземный пешеходный переход. Его планируется возвести осенью 2019 года в районе улицы Губернской и Червишевского тракта. На строительство выделено 105 миллионов рублей.

Сейчас на портале Госзакупок объявлен конкурс на возведение объекта. Переход будет оснащен пандусами и лифтом. Его нужно будет смонтировать за 180 дней. Строительство пройдет в рамках областной госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2019-2021 гг.».

Напомним, в городе активно строят надземные переходы над интенсивными трассами. Так, только на улице Федюнинского в 2018 году возведено 9 переходов. На кольцевой дороге Тюмени к 2022 году планируется запустить непрерывное движение, что позволит существенно разгрузить действующие мосты и повысить проходимость транспортной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU