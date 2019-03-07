Евгений Воробьев покинул пост председателя комитета по делам национальностей Тюменской области

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-07T10:40:59+03:00

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В комитете по делам национальностей Тюменской области освободилось кресло председаиеля. Сегодня, 7 марта, губернатор Александр Моор подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности Евгения Воробьева. Основанием стала инициатива самого Евгения Михайловича уйти с государственной службы по собственному желанию, сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, Евгений Воробьев с 1994 по 1996 год был главой администрации Тобольского района, с 1996 года по 2007 год работал главой администрации Тобольска, главой Тобольска, председателем городской думы. В 2007 году назначен директором департамента занятости населения Тюменской области. С сентября 2008 года он возглавлял областной комитет по делам национальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU