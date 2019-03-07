Цветы и бесплатный вход: Главкаток Тюмени приготовил подарки горожанкам

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-07T10:18:07+03:00

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Цветы на катке. 8 марта всех посетительниц Главкатка Тюмени ждут приятные поздравления с праздником. Яркая весенняя акция пройдет в честь Международного женского дня.

Поздравлять горожанок будут члены хоккейного клуба «Тюменский легион» в 15 часов. Тюльпаны из рук ведущих игроков команды получит каждая тюменка, которая решит провести этот праздник на льду. Хоккеисты планируют вручить не меньше сотни цветов.

Кроме того, прекрасных дам ждет развлекательная программа. Артистичный ведущий будет декламировать стихи и поздравлять всех девочек, девушек, женщин и бабушек с первым весенним праздником.

Помимо этого, в этот день предусмотрены два бесплатных сеанса. С 9:00 до 10:30 и с 11:00 до 12:30 горожане и гости областного центра смогут пройти на ледовую площадку, не оплачивая входной билет. С 11:00 запланирована развлекательная программа. Эти сеансы – для всех. А вот в 19:00 бесплатно попасть на каток смогут только милые дамы. Для них администрация Главкатка приготовила конкурсы и приятные сюрпризы.

ИСТОЧНИК KP.RU