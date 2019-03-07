Молодые семьи Ишима встретили весну Чемпионатом ползунков и Гонками на толокарах

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-07T10:11:56+03:00

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Весна у молодых семей Ишима началась с Чемпионата ползунков и Гонок на толокарах. Соревнования стали настоящим праздником для малышей и состоялись в рамках федеральной программы "Мы - одна семья!".

- Это наше самое долгожданное мероприятие! К сожалению, из-за карантина нам пришлось его переносить. Зато мы замечательно встретили весну вместе, - отметила депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта "Крепкая семья" в Тюменской области Елена Кашкарова.

Она отметила, что состязания устали традиционным и уже есть постоянные участники, и даже победители.

- Радует такой систематический, взвешенный подход к воспитанию и развитию ребенка и всей семьи в целом - подчеркнула Кашкарова.

Открыл мероприятие "Чемпионат ползунков", на который было зарегистрировано 70 детей от 6 месяцев до 2 лет. Малышам необходимо было самостоятельно, но с поддержкой взрослых, проползти на скорость 10 метров. Все без исключения малыши получили грамоты за участие и поощрительные призы - развивающие книги, игрушки и пластилин. А самые быстрые ползунки награждены кубками, развивающими игрушками и играми.

Дети постарше состязались в "Гонках на толокарах". В этих соревнованиях участвовали 130 детей от 2 до 5 лет. Мальчишки и девчонки преодолевали на машинках-толокарах дистанцию в 25 метров. Группы поддержки могли подбадривать, уговаривать и наставлять, но преодолеть дистанцию ребенок должен сам. Победители получили медали, дипломы и, конечно же, главные призы. Все остальные участники - книги и настольные игры.

В течение всего времени соревнований в холле СК "Локомотив" проходил мастер-класс для детей по изготовлению открытки для мамы к наступающему празднику 8 марта. Кроме того, родители могли получить индивидуальную консультацию у специалистов - по вопросам организации общего и дошкольного образования, специалиста Управления Пенсионного фонда России Ишима, педиатра, логопеда и психолога.

Всего консультации получили почти 40 родителей. Наиболее актуальными были вопросы здоровья детей, речевого развития детей и распоряжения материнским капиталом.

ИСТОЧНИК KP.RU