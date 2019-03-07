В Тюменской области прокуратура требует наказать сельских коммунальщиков

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-07T09:21:45+03:00

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Прокуратура Юргинского района требует наказать работников ЖКХ, по вине которых пять дней на теплотрассе в селе Юргинское не устранялась авария. Все это время была течь из сети теплоснабжения.

Информация 5 марта появилась в социальных сетях. Прокуратура провела проверку и факт подтвердился. Порыв трубы отопления действительно произошел на улице Горького. Жительница села 28 февраля сообщила о ЧП по телефону заместителю главы района, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Но, вопреки законодательству, обращение в журнале регистрации жалоб (обращений) не было зарегистрировано. Необходимый запрос в течение трех часов на предприятие «Юргинское ЖКХ» не направлен. Распоряжение директору предприятия было дано лишь устно и надлежащим образом не проконтролировано. Меры к устранению протечки сети теплоснабжения были приняты только после размещения критической публикации в социальных сетях.

Сегодня прокурор района направил главе района представление о наказании виновных должностных лиц. Кроме того, прокурор потребовал разработать порядок приема и рассмотрения обращений граждан по вопросам надежности теплоснабжения. Сейчас рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU