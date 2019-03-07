Аналитики тюменского рынка труда рассказали, чем женщины лучше мужчин

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-07T08:57:04+03:00

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Восемь фактов о работающих тюменках назвали аналитики HeadHunter. Накануне Международного женского дня они проанализировали резюме и опросы представительниц прекрасного пола - и выделили самые характерные особенности работающих жительниц региона. Любопытно, что сейчас 52% резюме принадлежат женщинам. Итак:

Факт 1. Большинство тюменок предпочитают работать в таких сферах как: «Бухгалтерия», «Управление персоналом», «Домашний персонал», «Наука, образование», «Спорт, фитнес, красота», «Административный персонал», «Госслужба, НКО», «Банки», «Страхование» и «Маркетинг, реклама».

Именно здесь доля резюме, размещенных женщинами, составляет как минимум две трети. Их практически нет в сферах: «Рабочий персонал», «Автобизнес» и «Безопасность» - на каждую из них приходится не больше 6% женских резюме.

Факт 2. Средняя зарплата, на которую соглашаются большинство тюменок, составляет 30 тысяч рублей. Для сравнения – мужчины хотят зарабатывать на 10 тысяч рублей больше. На зарабатывать 40-55 тысяч рублей в Тюменской области рассчитывают 11,3% женщин, а больше 55 тысяч - 5,8%.

- Женщины, в отличие от мужчин, готовы работать за меньшие деньги. В зависимости от позиции и профессиональной сферы разница может составлять 10-20%, - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. - Почему так происходит? Во-первых, мужчины размещают резюме в высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины, например, в сферах «Высший менеджмент», «Добыча сырья», «Строительство», которые в регионе входят в число самых «дорогих», 70-90% резюме традиционно принадлежат сильному полу. Во-вторых, женщины на несколько лет уходят с рынка труда из-за беременности и рождения ребенка, за это время зарплаты несколько вырастают, но после декрета женщины возвращаются на ту же должность и оплату».

Факт 3. Три главных статьи расходов у женщин – еда, коммунальные платежи и аренда жилья (ипотека). У мужчин первая тройка выглядит так же. Однако женщины больше, чем мужчины, тратят на одежду и обувь, уход за собой, образование и медицину; меньше – на транспорт (автомобиль), досуг и отдых, услуги связи, а также на детей.

Факт 4. Водительское удостоверение есть у каждой третьей соискательницы – остальные либо не готовы похвастаться этим фактом перед работодателем, либо не умеют водить автомобиль. 29,5% женщин имеют права категории В, 0,5% - категории А, 0,3% - категории С.

Факт 5. Обеденный перерыв треть женщин проводят в одиночестве, 44% - с кем-то из коллег, а еще 24% отмечают, что у них нет постоянных компаньонов, потому обед всегда проходит по-разному.

Интересно, что 19% представительниц прекрасного пола успевают поесть два раза в течение рабочего дня, а 4% – целых три раза. Ещё 7% на работе не обедают вовсе. При этом большинство – 47% – тратят на обед меньше 30 минут.

Факт 6. Устроиться на руководящую должность очень сложно – так считают 14% женщин Женщины среди трудностей при поиске работы руководителем чаще называют недостаточную заработную плату – 66%, а 22% - смущают неосязаемые карьерные перспективы.

Отметим, что в Тюменской области в профессиональной сфере «Высший менеджмент» прекрасному полу принадлежат 32% резюме. Наиболее активно тюменские женщины-управленцы вели себя на рынке труда в 2003 году – тогда на них приходилось 50% резюме, это самый высокий показатель за 18 лет.

Факт 7. Всего 3,2% жительниц Тюменской области готовы работать вахтовым методом. 9,6% женщин предпочитают удаленную работу, 21,4% - гибкий график, 24,6% - сменный. Самым популярным у прекрасного пола, согласно информации в резюме, остается полный рабочий день – 90%.

Факт 8. Женщины чаще, чем мужчины, отвлекаются от текущих задач, если коллеги приводят на работу своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU