Для тюменцев прочитают лекции о кадастровом учете недвижимости

СЕГОДНЯ 08:21 2019-03-07T08:38:41+03:00

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Одиннадцать лекций о кадастровом учете недвижимости проведет для жителей Тюменской области Кадастровая палата. Они будут интересны не только профессионалам, отдельные темы полезны практически всем владельцам земельных участков.

- Есть темы, которые заинтересуют индивидуальных застройщикав, собственников садовых участков… Отдельные вопросы посвящены способам получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), предоставлению услуг Росреестра в электронном виде. Немало внимания мы уделяем изменениям в законодательстве, связанным с учетом и оборотом недвижимости, – комментирует директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области Светлана Веприкова. – Делается все это для улучшения качества подготовки документов, подаваемых на кадастровый учет, а также повышения правовой грамотности жителей региона в целом. Важно, чтобы и предприниматели, и простые граждане ориентировались в законодательных новеллах и вовремя на них реагировали при распоряжении своей недвижимостью.

Начнется очередной курс лекций 6 марта с темы образования садовых земельных участков, сообщили в пресс-службе филиала ФКП Росреестра по Тюменской области. С 1 марта вступают в силу законодательные изменения, касающиеся особенностей ведения садоводства и огородничества, оформления объектов недвижимости на садовых и огородных участках.

Актуальной темой является и постановка на кадастровый учет такого относительно нового объекта недвижимости, как «машино-место» – об этом специалисты Кадастровой палаты расскажут 12 марта. На тот же день намечена лекция по предоставлению сведений из ЕГРН. Чтобы экономить время и средства, важно ориентироваться в способах подачи документов для получение услуг Росреестра – лекция на эту тему пройдет 19 марта.

С планом лекций на март 2019 года можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты (kadastr.ru) в баннере*. Информацию по вопросам участия узнавайте по телефону (3452) 259-000, либо на сайте kadastr.ru (раздел «Деятельность» вкладка «Консультационные услуги»). Заявки на участие в лекциях, а также предложения по включению в план других актуальных тем, находящихся в компетенции учреждения, следует направлять на адрес электронной почты fgu72200@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU