Забытые в поездах вещи тюменцы смогут найти быстрее

СЕГОДНЯ 08:10 2019-03-07T08:10:59+03:00

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Сервис поиска забытых вещей в поездах начал работать в режиме единого окна. Он действует на официальном сайте «РЖД» и теперь у тюменцев есть шанс найти и вернуть себе оставленные в вагоне одежду, зарядные устройства, гаджеты, кошельки, косметички, документы и другие предметы.

С начала 2019 года в Уральский филиал АО «ФПК» поступило более 150 заявок о забытых вещах, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. В целом по стране сотрудники АО «ФПК» ежемесячно обрабатывают до полутора тысяч заявок. Новый принцип заявок значительно упростил и ускорил процедуру.

Для розыска вещей пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам»/ «Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям. Пассажир будет проинформирован о результатах поиска забытых вещей. Отметим, поиск возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Напомним, что раньше пассажиры чаще всего обращались в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00, а затем это сообщение передавалось компании-перевозчику.

ИСТОЧНИК KP.RU