Тюменские малыши с Коньком-Горбунком отпраздновали день рождения Петра Ершова

СЕГОДНЯ 07:17 2019-03-07T07:26:39+03:00

Дети региона будут больше знать о сказочнике-земляке

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Для детей Тюмени накануне, 6 марта, прошел праздник в честь дня рождения известного сказочника Петра Ершова. Мероприятие состоялось в рамках регионального проекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок».

В детском саду №50 для малышей старших групп прошли занятия по изготовлению «коньков-горбунков» из глины и дерева. Одни ребята вместе с известным керамистом Юрием Брусенцовым.мастерили из глины свистульку, другие - с мастером деревянного зодчества Святославом Шитовым раскрашивали деревянные фигурки Конька-Горбунка.

Сам Святослав Шитов отметил, что в скором времени в рамках проекта состоятся поездки по Тюменской области с уроками по изготовлению деревянных коньков-горбунков.

После занятия ребят на улице ждало театральное представление по мотивам сказки «Конек-Горбунок» с Царем, Царицей и Жар-Птицей. Праздник продолжился «Ярмарочными гуляниями»: ростовые куклы приглашали детей фотографироваться с фигурами из снега, поиграть на народных музыкальных инструментах, а также угоститься чаем со сладостями.

Самые находчивые могли «купить» сувенир за правильно отгаданную загадку. Для малышей открылся уличный кукольный театр, работала фотозона и все желающие смогли сфотографироваться верхом на живом Коньке-Горбунке.

В завершение Иван и Конек из сказочного сундучка подарили ребятам книги Петра Ершова.

- Региональный проект «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок» - многоплановый. Он направлен на развитие семейного и детского туризма, детского дополнительного образования, народных промыслов, а значит поддержку малого и среднего бизнеса, театров, - отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор партпроекта Андрей Артюхов. - Во всем мире миллионы людей знают и любят эту сказку, только в Японии вышло пятьдесят тиражей книги и два мультфильма про Конька-Горбунка. Нам важно во всеуслышание заявить: в Тюменской области много мест, связанных со сказочником, где интересно побывать и всей семьей, и детским группам.

В конце октября в регионе планируется широко отметить 185-летие сказки «Конек-Горбунок» и пригласить на этот праздник гостей из разных регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU