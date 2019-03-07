Тюменец за регистрацию иностранцев лишился свободы
Его на полтора года отправили в колонию строгого режима
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Полтора года лишения свободы получил тюменец за фиктивную регистрацию 61 иностранца. Мужчина проведет это время в колонии строгого режима.
Такое решение вынес мировой судья в Калининском судебном районе Тюмени. Ранее судимый горожанин с июня по декабрь 2018 года зарегистрировал в своей квартире 61 мигранта из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. При этом он не намеревался предоставлять им жилье.
Суд назначил ему суровое наказание, учтя прежние судимости, сообщили в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU