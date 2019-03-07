Погода в Тюмени 7 марта: тепло, но сильный ветер

СЕГОДНЯ 04:45 2019-03-07T04:45:13+03:00

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Предпраздничный четверг, 7 марта, погода преподнесет подарок жителям Тюменской области. Впервые столбики термометров впервые опустятся ниже ноля градусов. Местами ожидается до +2 градусов. Правда, будет пасмурно, солнце спрячут облака и ветер 5-18 м/с.

В Тюмени днем небольшой дождик, к вечеру - снежок. Воздух прогреется до +2 градусов, но вечером похолодает до -4. Ветер 8-18 м/с.

В Тобольске 0 градусов, вечером снег и до -5, ветер 6-17 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске +2, переменная облачность и ветер 7-17 м/с. В Ишиме 0, вечером -2 и снегопад, ветер 8-15 м/с.

В народном календаре 7 марта названо Маврикиевым днем. На Руси считалось, что на Маврикия прилетают домой первые грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне.

На Маврикия начинались первые работы в поле и в огороде. На будущие пашни и грядки вывозили навоз, скопившийся за зиму. Это нужно было сделать, пока дорога еще была крепкой и позволяла проехать к полям.

ИСТОЧНИК KP.RU