Тюменцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу детского питания

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-06T16:28:56+03:00

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До двух лет лишения свободы грозит молодому человеку, похитившему в одном из магазинов детское питание. Подозреваемый вынес похищенные баночки в своем рюкзаке.

Информация о краже поступила в полицию от персонала продуктового отдела торгового центра. В ходе необходимых мероприятий - просмотра записей с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель.

- В момент задержания молодой человек находился в другом торговом центре Тюмени. Он заранее спланировал схему преступления, взяв с собой пустой рюкзак, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Так, находясь в помещении, подозреваемый воспользовался невнимательностью сотрудников и похитил детское питание на сумму 10000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU