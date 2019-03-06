2019-03-06T16:28:56+03:00
Происшествия

Тюменцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу детского питания

Задержанным оказался 19-летний безработный местный житель
Марина Васильева
Поделиться:
Фото pixabay.comФото pixabay.com
Изменить размер текста:

До двух лет лишения свободы грозит молодому человеку, похитившему в одном из магазинов детское питание. Подозреваемый вынес похищенные баночки в своем рюкзаке.

Информация о краже поступила в полицию от персонала продуктового отдела торгового центра. В ходе необходимых мероприятий - просмотра записей с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель.

- В момент задержания молодой человек находился в другом торговом центре Тюмени. Он заранее спланировал схему преступления, взяв с собой пустой рюкзак, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Так, находясь в помещении, подозреваемый воспользовался невнимательностью сотрудников и похитил детское питание на сумму 10000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы в праздничные дни
В девяти школах Тюменской области продолжается карантин
Каждое 5 ДТП в Тюмени приходится на женщин-водителей
Тюменский оператор по обращению с ТКО выставил на аукцион 12 видов вторсырья
Ежедневно на станцию скорой помощи Тюмени поступает более 1500 звонков
На Тюмень надвигается шквалистый ветер с мокрым снегом
Тюменские бизнесмены налаживают сотрудничество с северными нефтедобывающими предприятиями
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса
Сотрудница дежурной части Тюмени завоевала титул «Мисс полиция»
Родительские сообщества Тюмени всполошила новость о пропаже детсадовца
Тюменские подростки из «группы риска» посоревнуются в мине-футболе
В Тюмени за февраль родилось 935 малышей
В тюменской налоговой назначили нового руководителя
Тюменские школьники станут вожатыми в детских лагерях
Тюменская область в шесть раз увеличила внешнеторговый товарооборот с Австрией
В Тюменской области стартовал набор волонтеров цифровизации
Спасатели эвакуировали 28 человек из горящей многоэтажки Тюмени