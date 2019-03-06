Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы в праздничные дни
В связи с празднованием Международного женского дня Тюменское отделение Сбербанка информирует клиентов о режиме работы офисов по обслуживанию физических лиц в период с 7 по 10 марта 2019 года.
7 марта – рабочий день в офисах будет сокращен на один час.
8 марта – выходной день во всех офисах банка.
9 марта – стандартный рабочий день для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу. Совершить необходимые финансовые операции тюменцы смогут в следующих офисах:
Совершить необходимые финансовые операции тюменцы смогут в следующих офисах
10 марта – выходной день во всех офисах банка.
С 11 марта подразделения Сбербанка будут работать в обычном режиме по установленному графику.10 марта – выходной день во всех офисах банка.10 марта – выходной день во всех офисах банка.
- Современные технологии Сбербанка позволяют нашим клиентам самостоятельно совершать практически любые финансовые операции без посещения офисов банка. Воспользоваться финансовыми услугами банка клиенты могут в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк, – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru или по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.
ИСТОЧНИК KP.RU