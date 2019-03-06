Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы в праздничные дни

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-06T16:07:56+03:00

10 марта – выходной день во всех офисах банка

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В связи с празднованием Международного женского дня Тюменское отделение Сбербанка информирует клиентов о режиме работы офисов по обслуживанию физических лиц в период с 7 по 10 марта 2019 года.

7 марта – рабочий день в офисах будет сокращен на один час.

8 марта – выходной день во всех офисах банка.

9 марта – стандартный рабочий день для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу. Совершить необходимые финансовые операции тюменцы смогут в следующих офисах:

Совершить необходимые финансовые операции тюменцы смогут в следующих офисах

10 марта – выходной день во всех офисах банка.

С 11 марта подразделения Сбербанка будут работать в обычном режиме по установленному графику.10 марта – выходной день во всех офисах банка.10 марта – выходной день во всех офисах банка.

- Современные технологии Сбербанка позволяют нашим клиентам самостоятельно совершать практически любые финансовые операции без посещения офисов банка. Воспользоваться финансовыми услугами банка клиенты могут в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк, – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru или по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.

ИСТОЧНИК KP.RU